В Германии возмутились вручением Зеленскому главной награды ЕC

Сопредседатель АдГ Вайдель возмутилась вручением Зеленскому главной награды ЕC

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возмутилась вручением президенту Украины Владимиру Зеленскому главной награды Европейского союза (ЕС). Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.

«ЕС награждает [экс-канцлера ФРГ Ангелу] Меркель и Зеленского своей высшей наградой. Одна разрушала Германию 16 лет, другой продолжает в том же духе. ЕС называет это "заслугами перед Европой"», — высказалась она.

Ранее Зеленский стал лауреатом главного ордена Европы «За заслуги». Эта награда впервые вручается Европарламентом. Ею награждаются персоны, внесшие вклад в продвижение европейских ценностей. Высшей степенью ордена также наградили бывшего президента Польши Леха Валенсу.