Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 10 марта 2026Мир

В Германии возмутились вручением Зеленскому главной награды ЕC

Сопредседатель АдГ Вайдель возмутилась вручением Зеленскому главной награды ЕC
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возмутилась вручением президенту Украины Владимиру Зеленскому главной награды Европейского союза (ЕС). Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.

«ЕС награждает [экс-канцлера ФРГ Ангелу] Меркель и Зеленского своей высшей наградой. Одна разрушала Германию 16 лет, другой продолжает в том же духе. ЕС называет это "заслугами перед Европой"», — высказалась она.

Ранее Зеленский стал лауреатом главного ордена Европы «За заслуги». Эта награда впервые вручается Европарламентом. Ею награждаются персоны, внесшие вклад в продвижение европейских ценностей. Высшей степенью ордена также наградили бывшего президента Польши Леха Валенсу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями»

    Вышедший из тюрьмы мужчина насмерть забил подростка молотком и выпил его кровь

    В Германии возмутились вручением Зеленскому главной награды ЕC

    Зеленского наградили главным орденом Евросоюза

    «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    В России назвали главных виновных в ударе по Брянску

    Генконсульство России в Иране попало под удар

    Раскрыта тема разговора Путина с президентом Ирана

    В МИД России прокомментировали ракетный удар ВСУ по Брянску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok