22:47, 10 марта 2026Мир

Зеленского наградили главным орденом Евросоюза

Европейский парламент наградил Зеленского главным орденом Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом главного ордена Европы «За заслуги». Об этом пишет Politico.

Эта награда вручается впервые Европейским парламентом. Ею награждаются персоны, внесшие вклад в продвижение европейских ценностей.

Помимо Зеленского, высшую степень награды («Выдающийся член ордена») присудили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Польши Леху Валенсе. Второй степенью («Почетный член ордена») отметили президента Молдовы Майю Санду, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

В число награжденных в категории «Член Ордена» вошли греческая звезда баскетбола Яннис Антетокунмпо, основатель неправительственной организации World Central Kitchen Хосе Андрес, а также четыре участника рок-группы U2, включая вокалиста Боно.

Лауреаты премии получат знак, ленту и сертификат на торжественной церемонии, которая пройдет в мае.

