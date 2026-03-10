В Казахстане назвали причины резкого роста утильсбора на машины из России

Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев назвал причины возможного увеличения ставок утилизационного сбора в отношении российских машин. Ранее Министерство экологии страны вышло с инициативой увеличить утилизационный сбор для автомобилей из России в десятки раз, пишет Zakon.kz.

Нагаспаев отметил, что в настоящее время приказ не утвержден. «Здесь мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию», — прокомментировал изменения чиновник.

По его словам, принцип заключается в обеспечении равного доступа на рынки обеих стран. Он напомнил, что в России ставки утилизационного сбора для казахстанских автомобилей были подняты в разы, прогрессивная шкала будет увеличиваться ежегодно. Министр отметил, к 2029-2030 году размер сбора станет «нереальным».

«Мы это делаем, чтобы развивать отечественный автопром. И статистика у нас вся есть — не так много автомобилей из России заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет», — заявил Нагаспаев. Он назвал этот процесс нормальным рыночным механизмом.

Глава Минпромстроя Казахстана отметил, что покупателям есть из чего выбирать. По его мнению, модели «Нива» или «Лада» уступают по цене, функциональности и интерьеру машинам казахстанской сборки или китайским брендам. Российский автоимпорт не превышает 3,7 процента, подытожил Нагаспаев.

