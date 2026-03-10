Реклама

12:54, 10 марта 2026Авто

В России взлетели продажи одной модели Lada

«Автостат»: Продажи Lada Niva Travel выросли до 1238 единиц в начале марта
Марина Аверкина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Впервые за длительный промежуток времени рейтинг в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) в России возглавила Lada Niva Travel. По итогам десятой недели 2026 года (с 2 по 8 марта) зафиксирован резкий рост продаж этой модели. Через дилеров было реализовано 1238 новых внедорожников, сообщает «Автостат».

Китайский Haval Jolion был вынужден сместиться на вторую строчку. Его показатель составил 1167 проданных автомобилей. На третьей позиции оказался Tenet T7 (1155 единиц). Напомним, что именно эта модель была лидером рынка с шестой по восьмую неделю.

Объемы реализации остальных SUV за отчетный период не превысили отметку в одну тысячу единиц. В десятку наиболее популярных моделей вошли Tenet T4, Haval M6, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Haval F7 и Lada Niva Legend.

Ранее в Национальном автомобильном союзе оценили влияние «закона о русском языке» на продажи машин. Вице-президент организации Антон Шапарин уверен, что никаких маркетинговых выгод от русификации названий моделей нет.

