05:52, 10 марта 2026

В Китае рассказали об ответе России на многолетние провокации США по принципу «око за око»

Sohu: Россия ответила США на многолетние провокации поддержкой Ирана
Марина Совина
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Sohu рассказали об ответе России на многолетние провокации США по принципу «око за око». Пересказ статьи приводит «АБН24».

Обозреватели обратили внимание, что некоторое время назад американские СМИ начали выражать обеспокоенность тем, что Москва передает Ирану разведданные, необходимые для атак на американские военные объекты.

«Россия наконец-то нашла возможность отплатить Соединенным Штатам. Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. <…> В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле «око за око», — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могли использоваться для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

