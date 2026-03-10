Мирошник: В странах ЕС проблемно вести переговоры из-за постоянного давления

Европейские страны не подходят в качестве площадки для проведения переговоров по украинскому вопросу, так как чиновники ЕС пытаются повлиять на ход переговорного процесса и оказывают давление на участников. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников», — напомнил дипломат. Он подчеркнул, что такое давление негативно сказывается на переговорах и не способствует достижению договоренностей.

Мирошник также отметил, что на организационном этапе лучше не называть возможные площадки, на которых состоятся переговоры, так как в их адрес сразу начнется поток информационного давления. По его мнению, подобные переговоры лучше вести «в значительной степени в закрытом варианте».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев должен взять на себя ответственность и добиться успешности переговоров.