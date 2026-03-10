Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 10 марта 2026Мир

В МИД объяснили невозможность вести переговоры по Украине в европейских странах

Мирошник: В странах ЕС проблемно вести переговоры из-за постоянного давления
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские страны не подходят в качестве площадки для проведения переговоров по украинскому вопросу, так как чиновники ЕС пытаются повлиять на ход переговорного процесса и оказывают давление на участников. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников», — напомнил дипломат. Он подчеркнул, что такое давление негативно сказывается на переговорах и не способствует достижению договоренностей.

Мирошник также отметил, что на организационном этапе лучше не называть возможные площадки, на которых состоятся переговоры, так как в их адрес сразу начнется поток информационного давления. По его мнению, подобные переговоры лучше вести «в значительной степени в закрытом варианте».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев должен взять на себя ответственность и добиться успешности переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Россиянин описал один из городов Золотого кольца фразой «толпы туристов и заоблачные цены»

    Трамп анонсировал замену систем Patriot лазером

    На Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину

    Мужчины с филлерами в мошонке рассказали о подтолкнувших к процедуре причинах

    Российские военные захватили в плен солдата секретной бригады ВСУ

    Украинская бабушка помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

    Блогерша удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов

    Поймавшая на себе взгляд незнакомца девушка была вынуждена бежать от него сломя голову

    В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok