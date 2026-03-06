Песков: Киев должен взять ответственность на переговорах

Киев должен взять на себя ответственность и добиться успешности переговоров. На это указал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Вести.ру».

«На переговорном треке уже давно наступил момент (...), когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность — это по идее должен быть Зеленский — и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом», — заявил Песков.

Он добавил, что ситуация для Украины ухудшается с каждым днем, что вызывает нервозность украинских властей, а в Киеве «прекрасно знают, что нужно сделать».

Ранее Песков заявил, что страны НАТО должны задействовать пятую статью устава против Владимира Зеленского из-за угроз в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.