В России стали гораздо реже открываться магазины шаговой доступности

«Ъ»: Ретейлеры сократили открытие магазинов у дома почти в 6 раз в 2025 году

По итогам 2025 года крупнейшие розничные сети в России открыли всего 952 магазина шаговой доступности, что оказалось почти в шесть раз меньше в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

Для сравнения, в позапрошлом году в России открылись в общей сложности 5,66 тысячи подобного рода розничных точек. Наибольшее снижение продемонстрировали сети алкомаркетов («Красное & Белое» и «Бристоль»), а также продуктовые ретейлеры («ВкусВилл» и «Ярче»). Из региональных игроков сильнее всего замедлилось открытие магазинов у дома сети «Серебряный Шар», работающей в Сибири.

Эксперты связывают подобную динамику в том числе с ограничениями на продажу алкоголя в ряде российских регионов и ужесточением требований к расположению розничных точек. На этом фоне многие ретейлеры вынуждены закрывать магазины в зонах действия запретов, пояснили аналитики.

До 2025 года формат магазинов у дома был самым быстрорастущим в отрасли. По динамике он заметно опережал мягких и жестких дискаунтеров, специализирующихся на продаже продуктов и товаров по ценам ниже рыночных. Однако в последнее время плотность точек шаговой доступности во многих городах достигла предела. На этом фоне динамика открытия стала заметно проседать. В условиях общей экономической неопределенности, спрогнозировали эксперты, спрос россиян на магазины низких цен продолжит расти, тогда как интерес к супер- и гипермаркетам, напротив, будет падать.