Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 10 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России заявили о возвращении страны в мировой спорт

Свищев: Конец 2025-начало-2026 знаменательны возвращением России в мировой спорт
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock / Fotodom  

Конец 2025-го — начало 2026 года знаменательны тем, что российские спортсмены возвращаются в мировой спорт с национальными гимном и флагом, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Признак возвращения наших спортсменов в спорт мы уже давно увидели. К сожалению, мы не увидели наших спортсменов с нашим гимном на Олимпийских играх. На то есть свои причины. Но процесс возвращения наших спортсменов в большой международный спорт пошел. Тенденция такая видна. Тому подтверждение — выступление наших паралимпийцев», — рассказал Свищев.

Депутат добавил, что российские юниорские и молодежные команды гандбола, керлинга, водного поло и других видов спорта были допущены до международных соревнований с национальной символикой.

«То есть командные виды спорта уже допускаются. В личных дисциплинах процесс тоже идет. Конец 2025-го — начало 2026 года знаменательны по возвращению наших спортсменов. Поэтому ждем, когда безоговорочно все виды спорта без исключения будут допущены. Тогда мы будем считать, что первый этап нашей миссии выполнен», — заключил Свищев.

Ранее стало известно, что российская сборная завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка Анастасия Багиян выиграла в спринтерской лыжной гонке среди атлетов с нарушением зрения. Первую золотую медаль 9 марта команде принесла горнолыжница Варвара Ворончихина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok