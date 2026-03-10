В России заявили о возвращении страны в мировой спорт

Свищев: Конец 2025-начало-2026 знаменательны возвращением России в мировой спорт

Конец 2025-го — начало 2026 года знаменательны тем, что российские спортсмены возвращаются в мировой спорт с национальными гимном и флагом, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Признак возвращения наших спортсменов в спорт мы уже давно увидели. К сожалению, мы не увидели наших спортсменов с нашим гимном на Олимпийских играх. На то есть свои причины. Но процесс возвращения наших спортсменов в большой международный спорт пошел. Тенденция такая видна. Тому подтверждение — выступление наших паралимпийцев», — рассказал Свищев.

Депутат добавил, что российские юниорские и молодежные команды гандбола, керлинга, водного поло и других видов спорта были допущены до международных соревнований с национальной символикой.

«То есть командные виды спорта уже допускаются. В личных дисциплинах процесс тоже идет. Конец 2025-го — начало 2026 года знаменательны по возвращению наших спортсменов. Поэтому ждем, когда безоговорочно все виды спорта без исключения будут допущены. Тогда мы будем считать, что первый этап нашей миссии выполнен», — заключил Свищев.

Ранее стало известно, что российская сборная завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка Анастасия Багиян выиграла в спринтерской лыжной гонке среди атлетов с нарушением зрения. Первую золотую медаль 9 марта команде принесла горнолыжница Варвара Ворончихина.

