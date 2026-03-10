Реклама

16:23, 10 марта 2026

Россиянка стала чемпионкой Паралимпиады в спринтерской лыжной гонке

Россиянка Багиян выиграла золото в спринтерской лыжной гонке Паралимпиады-2026
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Россиянка Анастасия Багиян стала чемпионкой Паралимпиады-2026 в Италии. Спортсменка выиграла золотую медаль в спринтерской лыжной гонке среди атлетов с нарушением зрения, пишет ТАСС.

В финале девушка проехала дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Выигранное Багиян золото стало вторым в копилке российской сборной на Паралимпийских играх этого года. Первую золотую медаль 9 марта команде принесла Варвара Ворончихина.

Она показала результат в 1 минуту 15,60 секунды в супергиганте. Атлетка выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).

