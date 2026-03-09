Реклама

12:03, 9 марта 2026

Россия выиграла первое золото Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина завоевала золото для сборной России на Паралимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Горнолыжница Варвава Ворончихина завоевала золото в супергиганте на Паралимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка показала результат 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).

Сборная России завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде. До этого на счету российских спортсменов было две бронзовые награды.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, все они соревнуются с флагом и гимном страны.

