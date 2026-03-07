Реклама

14:21, 7 марта 2026Спорт

Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль за день на Паралимпиаде

Горнолыжник Бугаев выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Горнолыжник Алексей Бугаев принес России вторую медаль за день на Паралимпиаде-2026 — спортсмен выиграл бронзу в скоростном спуске. Об этом сообщает РИА Новости.

Бугаев соревновался в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 18,40 секунды. Золото завоевал швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды), вторым стал француз Артур Боше (плюс 0,61 секунды).

Эта медаль стала для сборной России второй за день на Паралимпиаде. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске. Российская спортсменка показала время 1 минута 24,47 секунды.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, все они соревнуются с флагом и гимном страны.

