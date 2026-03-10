В США указали на начавшуюся у Трампа панику

Подполковник Дэвис: Трамп в панике, поскольку нападение на Иран идет не по плану

Президент США Дональд Трамп находится в панике, поскольку операция против Ирана идет не по плану. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По его мнению, американский лидер в отчаянии из-за того, что у Соединенных Штатов нет жизнеспособного варианта наземного нападения, чтобы быстро выиграть войну с Ираном. Так Дэвис прокомментировал угрозы главы Белого дома в отношении Ормузского пролива.

Ранее Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты усилят удары по Ирану в 20 раз в случае закрытия Ормузского пролива. Он также предупредил, что США уничтожат «легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».