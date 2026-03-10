В Турции сделали замечание Ирану

Глава МИД Турции Фидан назвал неприемлемым нарушение воздушного пространства

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщает Clash Report в своем аккаунте социальной сети X.

«В ходе разговора Фидан заявил, что нарушения турецкого воздушного пространства неприемлемы, и подчеркнул, что Турция продолжит принимать все необходимые меры», — отмечается в сообщении.

В свою очередь Арагчи указал, что попавшие у турецкое воздушное пространство ракеты не были запущены из Исламской республики. Он также пообещал провести расследование.

Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что несмотря на «искренние» предупреждения Ирану от Анкары, Тегеран продолжает крайне неверные и провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу между странами. При этом глава государства критиковал Израиль и США за атаку на Иран.