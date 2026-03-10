Реклама

21:09, 10 марта 2026

Владелец «Акрона» упрекнул Дзюбу за высказывания в СМИ

Алексей Гусев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов упрекнул капитана команды Артема Дзюбу за высказывания в СМИ. Об этом сообщает Odds.ru.

Он счел данный момент неподходящим для заявления игрока о готовности вернуться в «Спартак». Также, по мнению Морозова, сейчас не время «высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны». «Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», — добавил владелец «Акрона».

Ранее 9 марта Дзюба заявил о готовности вернуться в «Спартак». «В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — сказал футболист.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

