Врач предупредил о последствиях удаления седых волос

Дерматолог Тобин: После удаления седых волос они могут больше не вырасти

Профессор дерматологии в Университетском колледже Дублина (Ирландия) Десмонд Тобин предупредил о неприятных последствиях удаления седых волос. Его слова приводит The Guardian.

Самым распространенным мифом о седине специалист назвал мнение, что на месте вырванного седого волоска вырастает два. На самом деле это не так, однако удалять с корнем седые пряди врач не рекомендует.

Дерматолог пояснил, что из каждого волосяного фолликула может вырасти лишь один волосок. Выщипывание это не изменит, но может привести к повреждению или удалению фолликула. Это заметно, если на коже появляется небольшая капля крови. «В таком случае фолликул может не восстановиться, а волос больше не вырастет», — предупредил врач.

Тобин добавил, что возраст появления седины сильно зависит от генетики. Кроме того, появление седых волос ускоряют хронический стресс, недосып и дефицит питательных веществ.

