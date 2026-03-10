Реклама

17:31, 10 марта 2026Забота о себе

Врач предупредил о последствиях удаления седых волос

Дерматолог Тобин: После удаления седых волос они могут больше не вырасти
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom

Профессор дерматологии в Университетском колледже Дублина (Ирландия) Десмонд Тобин предупредил о неприятных последствиях удаления седых волос. Его слова приводит The Guardian.

Самым распространенным мифом о седине специалист назвал мнение, что на месте вырванного седого волоска вырастает два. На самом деле это не так, однако удалять с корнем седые пряди врач не рекомендует.

Дерматолог пояснил, что из каждого волосяного фолликула может вырасти лишь один волосок. Выщипывание это не изменит, но может привести к повреждению или удалению фолликула. Это заметно, если на коже появляется небольшая капля крови. «В таком случае фолликул может не восстановиться, а волос больше не вырастет», — предупредил врач.

Тобин добавил, что возраст появления седины сильно зависит от генетики. Кроме того, появление седых волос ускоряют хронический стресс, недосып и дефицит питательных веществ.

Ранее врач общей практики Тим Мерсер рассказал, что жевательная резинка может облегчить симптомы аллергии. В частности, по его словам, она помогает облегчить дыхание перед сном.

