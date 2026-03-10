Врач предупредила некоторых людей о повышенном риске вторичной гипертонии

Кардиолог Голикова: Апноэ во сне может вызвать развитие вторичной гипертонии

Вторичная гипертония — это не самостоятельное заболевание, а лишь проявление другой патологии, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова. О том, у каких людей повышен риск развития этого симптома, она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Голиковой, зачастую вторичная гипертония может быть следствием синдрома апноэ сна, при котором возникают эпизоды остановки дыхания длительностью 10 секунд и более. Причинами этого состояния она назвала ожирение, заболевания носа и ротоглотки, центральной нервной системы, прием некоторых медикаментов, например, снотворных.

Развитие вторичной гипертонии также может быть симптомом патологий почек, в том числе вызванных сахарным диабетом, а также эндокринных заболеваний, из-за которых нарушается синтез гормонов надпочечниками, щитовидной железой, гипофизом или гипоталамусом.

«Спровоцировать появление вторичной гипертонии могут некоторые врожденные и приобретенные пороки сердечно-сосудистой системы, инфекционные заболевания головного мозга, например энцефалит, а также системная красная волчанка и васкулиты», — отметила кардиолог.

Другими причинами вторичной гипертонии она назвала употребление наркотиков и лакрицы в больших количествах, а также прием некоторых противозачаточных и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что высокие показатели на тонометре в кабинете врача далеко не всегда являются признаком гипертонии. Как пояснил врач, существует так называемый синдром «белого халата» — состояние, при котором человек ощущает психическое напряжение из-за присутствия врача и посещения медицинских учреждений.

