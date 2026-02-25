Реклама

17:29, 25 февраля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о существовании ложной гипертонии

Кардиолог Гаглошвили: Ложная гипертония проявляется в кабинете врача
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что высокие показатели на тонометре в кабинете врача далеко не всегда являются признаком гипертонии. Об этом он рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснил Гаглошвили, существует так называемый синдром «белого халата» — состояние, при котором человек ощущает психическое напряжение из-за присутствия врача и посещения медицинских учреждений. В этом случае в кабинете доктора у него всегда будет высокое артериальное давление, а за его пределами — нормальное. Так проявляется ложная гипертония, а не истинная, подчеркнул специалист.

Однако бывает и обратная ситуация, которая гораздо опаснее, добавил врач. В этом случае в кабинете врача человек успокаивается и давление приходит в норму, тогда как в обычной жизни его показатели намного выше. «Сосуды и сердце работают на износ. Риск инсульта растет каждый день. Вы уходите довольным, но без лечения. А потом случается беда. Согласно статистике, это происходит у каждого третьего пациента с якобы нормальным давлением на приеме», — предупредил Гаглошвили.

Ранее кардиолог Джереми Лондон рассказал, полезно ли красное вино для сердца. По его словам, любой алкоголь является токсичным для этого органа.

