20:26, 13 февраля 2026

Кардиолог поставил точку в споре о пользе красного вина для сердца

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Хирург-кардиолог Джереми Лондон заявил, что любой алкоголь токсичен и вреден для сердца. Точку в споре о пользе красного вина он поставил в беседе с Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что этиловый спирт токсичен для каждой клетки организма, включая сердечную мышцу и сосуды. По его мнению, единственным разумным решением будет ограничение или полное исключение алкоголя из рациона.

При этом специалист отметил, что в красном вине содержатся полифенолы, в частности ресвератрол, который борется с воспалением и расширяет сосуды. «Однако чтобы получить терапевтический уровень ресвератрола, вам придется выпить астрономическое количество красного вина», — предупредил кардиолог.

Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Лондон добавил, что источником этого вещества является виноград. Также его можно найти в чернике или клубнике. Поэтому полезнее есть ягоды, которые не оказывают такое разрушительное влияние, как алкоголь. «Если вам нравится красное вино, пейте его, но не надо это делать ради здоровья сердца», — призвал Лондон.

Ранее диетолог Светлана Лисицына предупредила, что вино, пиво и другие алкогольные напитки вызывают отеки. Такой же эффект, по ее словам, оказывают соленые продукты.

