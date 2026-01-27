Диетолог предупредила о вызывающих отеки привычках

Диетолог Лисицына: Отеки могут появиться из-за кетодиет, стресса и алкоголя

Многие ежедневные действия могут приводить к отекам, рассказала диетолог Светлана Лисицына. О вызывающих отеки привычках она предупредила в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, отеки могут провоцировать дефицит жидкости, обильные приемы пищи перед сном, особенно с большим количеством углеводов, а также голодание, стресс, недосыпание, избыток или полное исключение соли, избыток сахара, застой лимфы при малоподвижном образе жизни, длительном сидении или ношении обуви на каблуках. Кроме того, спровоцировать отеки может возвращение в рацион углеводов после отказа от них.

Лисицына добавила, что причиной может стать употребление алкоголя: пива, вина и крепких напитков, задерживающих жидкость и нарушающих работу почек. Вызвать отеки могут и соленые закуски вроде копченостей, чипсов, сыра и маринованных овощей.

Диетолог также предупредили, что в некоторых случаях отеки возникают из-за опасных патологий: сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек или печени, эндокринных нарушений, венозной и лимфатической недостаточности или аллергических реакций.

