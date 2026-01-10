Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:24, 10 января 2026Забота о себе

Сомнолог дал советы для быстрого засыпания

Сомнолог Бузунов: Следует ложиться в постель только тогда, когда захочется спать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Врач-сомнолог Роман Бузунов дал советы для быстрого засыпания. Он раскрыл их в беседе с aif.ru.

В первую очередь специалист рекомендует ложиться в постель тогда, когда ощущается желание уснуть, а не когда человек решил, что «уже пора». Он также напомнил, что для того, чтобы лучше уснуть, необходимо устать днем. В этом может помочь спорт и прогулки.

Помимо этого, сомнолог посоветовал на залеживаться в кровати слишком долго утром и не спать днем, чтобы не иметь проблем с засыпанием вечером. Также не следует употреблять напитки с содержанием кофеина после 14 часов дня.

За час до сна стоит отложить электронные устройства, поскольку светящиеся голубоватым светом экраны гаджетов мешают выработке мелатонина. Вместо этого можно почитать художественную литературу, однако делать это нужно не в постели — она предназначена для сна.

Настроиться на сон поможет горячий душ, а также проветривание спальни, добавил Бузунов.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США внесли 11 предложений по новым санкциям против России

    «Орешник» назвали элементом эпохи жестких правил

    Сомнолог дал советы для быстрого засыпания

    В российском регионе из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза

    Южную Корею обвинили в повторении «безумств Украины»

    На Западе высказались об ответе НАТО на удар «Орешника» по Украине

    Премьеру Италии задали два вопроса после ее слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok