16:07, 10 марта 2026Авто

Юрист опроверг популярный среди автомобилистов миф

Юрист Русяев назвал четыре законных способа отменить автомобильный штраф
Марина Аверкина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Сети очень распространен совет автомобилистов о том, как можно отметить штраф с камеры: якобы достаточно указать, что личность человека на снимке не идентифицируется. Юрист Илья Русяев опроверг этот популярный миф. При фиксации правонарушений в автоматическом режиме субъектом ответственности выступает собственник транспортного средства, а не человек за рулем, заявил он Life.ru.

Специалист отметил, что в подобных делах значение придается другим факторам — возможно ли на основе представленных материалов достоверно установить факт правонарушения и идентифицировать конкретный автомобиль. Законодательство требует всестороннего и объективного рассмотрения обстоятельств, а доказательства должны отвечать критериям законности.

Реальные перспективы для оспаривания, как отметил Русяев, открываются при возникновении сомнений в идентификации машины. Это может произойти, если на снимке нечитаемый номерной знак или содержащиеся в постановлении сведения противоречат изображению — расхождения касаются марки, цвета, времени или места съемки.

Также поводом для претензий часто становятся дорожные знаки и разметка. Если знак действительно отсутствовал, был скрыт посторонним предметом или не соответствовал утвержденной схеме, это становится весомым аргументом при подаче жалобы. Отсутствие знака в поле зрения камеры ситуацию не меняет.

Юрист обратил внимание на технические погрешности в оформлении документов. Незначительные описки, не влияющие на существо решения, исправимы и не влекут автоматической отмены наказания. Но если ошибка допущена в определении субъекта правонарушения, времени, места его совершения, то постановление может быть признано недействительным.

Собственник автомобиля освобождается от ответственности, если подтвердит, что машина находилась в пользовании иного лица или была угнана. Это актуально при продаже, аренде или управлении по доверенности, но требует обязательного документального обоснования.

«Жалоба подается в течение десяти дней со дня получения постановления. Ее можно направить в орган, который вынес штраф, или в суд. В ряде случаев доступно онлайн-обжалование через "Госуслуги", а пропущенный срок можно восстановить при наличии уважительной причины», — подытожил Русяев.

Ранее стало известно, что впервые за длительный период рейтинг в сегменте SUV в России возглавила Lada Niva Travel.

