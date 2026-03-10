Реклама

Зеленский назвал ударом по Украине возможное снятие санкций с России

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Снятие санкций с России станет ударом для Украины. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «НовиниLive».

По его словам, Украина знает о якобы проходящем диалоге между Россией и США о смягчении санкций, но надеется, что Вашингтон не пойдет на такие шаги.

«Возможное снятие санкций с РФ стало бы ударом для Украины и репутационным ударом для мира», — передает издание слова украинского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины должны были состояться на этой неделе, но были перенесены. Он добавил, что встреча должна была произойти во вторник-среду, но была перенесена по инициативе американской стороны.

