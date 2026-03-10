Звезда реалити-шоу избавился от морщин на пенисе при помощи ботокса

Ведущий и бывшая звезда реалити шоу рассказал в эфире об пользе ботокса для гениталий. Он поделился подробностями в эпизоде собственного подкаста Boyfriend material.

28-летний австралиец Гарри Джоуси, известный по участию в романтическом шоу Too Hot To Handle, рассказал гостье, 65-летней Лайз Вандерпамп, что ввел себе целый флакон препарата в интимную зону.

По словам Джоуси, процедура «расслабляет мышцы» и делает пенис абсолютно гладким. Он также упомянул, что подобные инъекции можно делать и в другие места, в том числе в мошонку, чтобы избавиться от морщин. Однако австралиец признал, что не трогал эту область. Он также отметил, что женщины вводят ботокс во влагалище, чтобы снять тонус с мышц и улучшить ощущения во время секса.

Вандерпамп, в свою очередь, заверила, что ей и ее мужу такие процедуры не нужны.

Ранее в США жителя штата Луизиана приговорили к шести годам тюрьмы за серию краж. Выяснилось, что он пытался оплатить операцию по увеличению пениса при помощи краденых кредитных карт.