Мужчина совершил серию краж ради увеличения пениса

Молодой американец совершил серию краж ради интимной пластической операции

В США жителя штата Луизиана приговорили к шести годам тюрьмы за серию краж, которые он совершил, чтобы оплатить интимную пластическую операцию. Об этом пишет WALA.

25-летний Рашон Энтони Робинсон-Миллс с августа 2023 года по январь 2024 года крал почтовые посылки, а также подделывал банковские чеки для получения денежных переводов. В октябре 2025-го молодой американец признал себя виновным в этих преступлениях. Ожидая приговора, он начал красть кредитные карты, работая курьером крупного маркетплейса.

С помощью похищенных кредитных карт мужчина пытался оплатить операцию по увеличению пениса в штате Алабама. В итоге Робинсона-Миллса приговорили к шести годам тюрьмы и пяти годам нахождения под надзором после выхода на свободу. Кроме того, его обязали вернуть пострадавшим более 60 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей).

