Из жизни
04:01, 22 декабря 2025Из жизни

Мужчина совершил серию краж ради увеличения пениса

Молодой американец совершил серию краж ради интимной пластической операции
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: JNix / Shutterstock / Fotodom

В США жителя штата Луизиана приговорили к шести годам тюрьмы за серию краж, которые он совершил, чтобы оплатить интимную пластическую операцию. Об этом пишет WALA.

25-летний Рашон Энтони Робинсон-Миллс с августа 2023 года по январь 2024 года крал почтовые посылки, а также подделывал банковские чеки для получения денежных переводов. В октябре 2025-го молодой американец признал себя виновным в этих преступлениях. Ожидая приговора, он начал красть кредитные карты, работая курьером крупного маркетплейса.

С помощью похищенных кредитных карт мужчина пытался оплатить операцию по увеличению пениса в штате Алабама. В итоге Робинсона-Миллса приговорили к шести годам тюрьмы и пяти годам нахождения под надзором после выхода на свободу. Кроме того, его обязали вернуть пострадавшим более 60 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что житель Ганы увеличил пенис ради спасения брака и лишился секса с женой. Женщина заявила, что половой орган мужчины стал слишком большим.

