Звезда реалити-шоу заявила о пережитом сексуальном насилии

Американская телезвезда Трейси Тьютор заявила о пережитом сексуальном насилии

Риелтор и звезда американского реалити-шоу «Сделка на миллион долларов: Лос-Анджелес» Трейси Тьютор заявила, что пережила сексуальное насилие. Об этом пишет издание New York Post.

Тьютор подала иск против агента по недвижимости Орена Александра и обвинила его в том, что в 2014 году на вечеринке для специалистов из сферы недвижимости он добавил в ее напиток некие вещества, из-за чего она потеряла сознание. По словам звезды телепроекта, спустя некоторое время друг обнаружил ее в мужском туалете с Александром: утверждается, что агент по недвижимости целовал ее и трогал в интимной зоне.

Участница реалити-шоу добавила, что друг помог ей выбраться из туалета. Как отмечается в иске, на следующее утро она проснулась одна в номере отеля, рядом лежал ее использованный тампон, а ее кошелек пропал. Позднее, по словам Тьютор, кошелек ей вернул ассистент Александра.

Также уточняется, что агент по недвижимости и его два брата уже являются подозреваемыми по делу о сексуальном насилии над 11 женщинами. По версии обвинения, перед тем как совершить преступления, они накачивали жертв веществами.

Ранее сообщалось, что американская журналистка и телеведущая Джоан Лунден пожаловалась на сексуальные домогательства на работе. В своих мемуарах она обвинила в приставаниях бывшего начальника.