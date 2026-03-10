Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:28, 10 марта 2026Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу заявила о пережитом сексуальном насилии

Американская телезвезда Трейси Тьютор заявила о пережитом сексуальном насилии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Leon Bennett / Getty Images

Риелтор и звезда американского реалити-шоу «Сделка на миллион долларов: Лос-Анджелес» Трейси Тьютор заявила, что пережила сексуальное насилие. Об этом пишет издание New York Post.

Тьютор подала иск против агента по недвижимости Орена Александра и обвинила его в том, что в 2014 году на вечеринке для специалистов из сферы недвижимости он добавил в ее напиток некие вещества, из-за чего она потеряла сознание. По словам звезды телепроекта, спустя некоторое время друг обнаружил ее в мужском туалете с Александром: утверждается, что агент по недвижимости целовал ее и трогал в интимной зоне.

Участница реалити-шоу добавила, что друг помог ей выбраться из туалета. Как отмечается в иске, на следующее утро она проснулась одна в номере отеля, рядом лежал ее использованный тампон, а ее кошелек пропал. Позднее, по словам Тьютор, кошелек ей вернул ассистент Александра.

Также уточняется, что агент по недвижимости и его два брата уже являются подозреваемыми по делу о сексуальном насилии над 11 женщинами. По версии обвинения, перед тем как совершить преступления, они накачивали жертв веществами.

Ранее сообщалось, что американская журналистка и телеведущая Джоан Лунден пожаловалась на сексуальные домогательства на работе. В своих мемуарах она обвинила в приставаниях бывшего начальника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее

    Стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде

    В медицинском центре под Москвой произошел пожар

    Раскрыта позиция вице-президента США Вэнса по военному конфликту с Ираном

    Дачникам назвали срок начала штрафов за борщевик

    Названа разница между самой высокой и низкой зарплатой в стране

    Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом

    «Инопланетный корабль» признали «черным лебедем» человечества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok