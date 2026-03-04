Реклама

Известная телеведущая пожаловалась на сексуальные домогательства на работе

Телеведущая Джоан Лунден обвинила бывшего босса в сексуальных домогательствах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kristin Callahan / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Известная американская журналистка и телеведущая Джоан Лунден пожаловалась на сексуальные домогательства на работе. В мемуарах «Джоан: Жизнь вне сценария» (Joan: Life Beyond the Script), которые вышли 3 марта, она обвинила в приставаниях бывшего босса, передает газета The Independent.

Лунден рассказала, что инцидент произошел, когда она работала на канале WABC в Нью-Йорке в конце 1970-х годов. Начальник пригласил ее на корпоративное мероприятие и сказал, что это будет «хорошая возможность пообщаться с другими членами команды». Журналистка согласилась и, приехав на место, обнаружила, что там, кроме босса, был только репортер канала со своей возлюбленной.

По словам Лунден, во время поездки руководитель попытался соблазнить ее и предложил вместе лечь в одну постель, но она отказалась. «Мне было стыдно, что я была настолько наивна, что допустила такое развитие событий, и меня оскорбило как женщину то, что мужчина — мой начальник на работе — подумал, что ему это сойдет с рук! Он рассчитывал, что я просто соглашусь», — написала она.

После отказа босс начал мстить Лунден, в частности, он не давал ее репортажам выходить в эфир, из-за чего она теряла деньги. «Его поведение ясно давало понять, что женщины не равны мужчинам. (...) Это было явное сексуальное домогательство и дискриминация по половому признаку», — подчеркнула журналистка.

Ранее корреспондент британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Эшли Джеймс заявила, что пережила изнасилование в студенческие годы. Она назвала произошедшее одним из самых ужасных моментов в ее жизни.

Джоан Лунден вела шоу «Доброе утро, Америка» (Good Morning America) на канале ABC с 1980 по 1997 год. Сейчас она является ведущей программы о здоровье «Второе мнение» (Second Opinion).

