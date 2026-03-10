Реклама

00:05, 11 марта 2026Россия

11 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Софья Попова

Кадр: United Archives / kpa Publicity / Globallookpress.com

11 марта в России отмечают День сотрудников частных охранных агентств, а в мире вспоминают Шекспира и празднуют день мусульманской культуры. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 11 марта 2026 года в нашей стране и других уголках мира, а также кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День сотрудников частных охранных агентств

11 марта 1992 года в России приняли закон «О частной детективной и охранной деятельности». В честь этого события позже учредили праздник.
При этом сама профессия охранника появилась в Едином справочнике профессий только в 2009 году. Отмечать этот день также могут частные детективы и телохранители.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в России 11 марта

  • День работника органов наркоконтроля.

Праздники в мире

Всемирный день мусульманской культуры, мира и диалога в кино

В 2010 году праздник учредил писатель и продюсер Джавед Мохаммед с целью просвещения людей о разнообразии исламской культуры и ее связи с другими вероисповеданиями.

С тех пор этот день отмечают ежегодно. 11 марта во многих странах мира проходят различные выставки, лекции, показы фильмов и другие образовательные мероприятия.

День Ромео и Джульетты

Праздник отмечается ежегодно и напоминает о том, что 11 марта 1302 года были обручены два любимых шекспировских героя — Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти.

Интересно, что в 1972 году в итальянском городе Верона поклонники английского драматурга Уильяма Шекспира создали сообщество единомышленников, который назвали Клубом Джульетты. Его участники отвечают на присланные фанатами письма от лица Джульетты. Клуб существует и в наши дни.

Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 11 марта

  • День начала пандемии коронавируса.
  • Европейский день памяти жертв терроризма.
  • Всемирный день водопровода.

Какой церковный праздник 11 марта

Дeнь пaмяти святителя Порфирия, архиепископа Газского

В двадцать пять лет святой Порфирий отправился в Египет и поселился иноком на горе Нитрийской, позже он ушел молиться в Иорданскую пустыню, где впал в тяжкий недуг. Для исцеления святой решил идти к святым местам Иерусалима. Однажды, когда он в забытьи лежал у подножия Голгофы, ему явился Христос, сошедший с креста. Он обратился к Порфирию со словами: «Приими это Древо и храни его». Проснувшись, святой почувствовал себя здоровым.

Позже слова Спасителя исполнились: святого Порфирия поставили хранителем Честного Древа Креста Господня. Вскоре ему выпала честь стать епископом Газы. На этом посту Порфирий активно боролся с язычеством, так что в 401 году император принял указ о разрушении в Газе идольских капищ и предоставлении христианам привилегий. К концу жизни святитель полностью утвердил христианство в регионе и оградил верующих от притеснений язычников.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 марта

Православные верующие вспоминают:

  • преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского;
  • мученика Севастиана;
  • священномучеников Михаила Лисицына, Петра Варламова, Сергия Воскресенского, Иоанна Пашина и Иоанна Дунаева.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Приметы и традиции на 11 марта

  • Высокое небо с облаками — к солнцу.
  • Вернулись грачи — скоро растает снег.
  • Ясное ночное небо со звездами — значит, будет жаркое лето.
  • Если убраться в этот день в доме, супругов будет ждать счастье и благополучие.
  • Нельзя переедать и давать деньги в долг.

Кто родился 11 марта

Мария Аронова (54 года)

Актриса театра и кино родилась в 1972 году в Подмосковье. После окончания Щукинского училища ее сразу же приняли в труппу театра имени Вахтангова. В 1977 году за исполнение роли в спектакле «За двумя зайцами» награждена премией «Хрустальная Турандот».

В кинематограф Аронова пришла в 1995 году. Известна по таким фильмам, как «Лед», «Батальон», «Бременские музыканты» и другие.

Руперт Мердок (95 лет)

Американский бизнесмен, создатель и руководитель медиагиганта News Corporation родился в 1931 году в Австралии. Окончив Оксфордский университет, унаследовал от отца убыточную провинциальную газету The Adelaide News, а спустя некоторое время превратил убыточный бизнес отца в медиаимперию. В 1979 году Мердок стал генеральным директором News Corporation.

По данным Forbes на 2024 год, состояние Руперта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Кто еще родился 11 марта

