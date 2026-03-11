Бывший помощник Путина опроверг информацию о своем отъезде из России

Бывший помощник Путина Сурков опроверг информацию о своем отъезде из России

Экс-замглавы администрации президента России, бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков опроверг информацию о своем отъезде из страны. Об этом сообщил корреспондент Андрей Колесников в своем Telegram-канале.

«Я не располагаю информацией о моем отъезде из России», — привел Колесников слова Суркова.

О том, что Сурков покинул Россию, ранее заявил в Telegram военкор Юрий Котенок. «Информация в кулуарах, неподтвержденная, так сказать, но характерная», — подчеркнул он.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не располагает информацией о якобы экстренном отъезде из страны Суркова.