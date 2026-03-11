В Кремле ответили на вопрос о якобы экстренно покинувшем Россию экс-помощнике Путина

Песков: У Кремля нет информации о якобы отъезде Суркова из России

Кремль не располагает информацией о якобы экстренном отъезде из страны экс-замглавы администрации президента России, бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с RTVI.

«Мы такой информацией не располагаем. И что значит "покинул"? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

О том, что Сурков покинул Россию, заявил в Telegram военкор Юрий Котенок. «Информация в кулуарах, неподтвержденная, так сказать, но характерная», — подчеркнул он.

В 2024 году Сурков написал статью о начале сексуальной контрреволюции и крахе либерализма, который, по его мнению, выискивая, «кого бы еще "освободить"», «забрел в самые темные закоулки, где пряталось все самое извращенное, постыдное, что даже и в свободном обществе неприлично».

Владислав Сурков более 10 лет, с 1999 по 2011 год, являлся заместителем и первым заместителем руководителя администрации президента России. Затем он работал в правительстве на должностях вице-премьера и вице-премьера — руководителя аппарата кабмина. С 2013 по 2020 год Сурков занимал пост помощника президента.