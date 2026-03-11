Долю продаваемых в России поддельных кроссовок оценили

Ъ: Продажи поддельной обуви сократились в России на треть

Продажи обуви с признаками контрафакта сократились в 2025 году на 32 процента в целом по рынку и на 12 процентов в онлайне. Такие оценки оператора маркировки «Честный знак» Центра перспективных технологий (ЦРПТ) привел «Коммерсантъ» (Ъ).

Из выявленных в онлайн-сегменте 57 миллионов нарушений примерно три четверти связаны с продажей контрафакта, отметили в ЦРПТ. При этом в определенных сегментах доля подделок остается значительной. Например, для кроссовок, если речь идет об известных брендах, она может достигать 70 процентов, поделился директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его данным, порядка 80 процентов контрафакта в этой категории ввозится в Россию из-за рубежа.

Эксперт также указал, что себестоимость изготовления подделок может не сильно отличаться от цены производства оригинала, если речь идет об относительно качественных репликах. В разы более низкая цена при этом однозначно говорит о худшем качестве используемых материалов, следует из его комментария.

Летом 2025 года глава Роскачества Максим Протасов отмечал, что доля контрафакта на российских онлайн-площадках в категориях одежды и обуви достигает 25-30 процентов, а для сокрытия факта происхождения товаров могут использоваться фиктивные производства.