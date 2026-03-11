Реклама

16:15, 11 марта 2026Путешествия

Две страны Азии назвали альтернативой Турции для россиян

Эксперт Кодякова: Китай и Вьетнам станут альтернативой Турции летом 2026 года
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Woohae Cho / Getty Images

Китай и Вьетнам назвали альтернативой Турции для россиян летом 2026 года. Об этом News.ru рассказала генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.

По ее словам, две страны Азии станут более привлекательными, так как предлагают выгодное соотношение цены, качества и безопасности. В Китае она посоветовала рассмотреть остров Хайнань, который она назвала «восточными Гавайями по цене Сочи». Во Вьетнаме наиболее привлекательным направлением Кодякова считает Нячанг, где в летнее время довольно спокойное море без волн. «Прямые рейсы и крайне низкий чек внутри страны позволяют провести две недели в пятизвездочном отеле по цене бюджетной "четверки" в Кемере», — дополнила эксперт.

Также Кодякова добавила, что Дагестан к 2026 году превратился в полноценный курорт для соотечественников. «Новые прибрежные отели в Дербенте и Каспийске предлагают альтернативу привычному югу», — подчеркнула генеральный директор «Центра туризма и отдыха». Помимо этого, специалист напомнила о тренде на избинг в средней полосе и экспедициях на Алтай.

Ранее россиянам рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции, посоветовав не ждать дешевых цен. Уточнялось, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке усиливается экономическая неопределенность в сфере туризма.

