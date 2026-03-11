Реклама

17:19, 11 марта 2026Путешествия

Еще один мужчина исчез в районе пропажи семьи Усольцевых

В тайге Красноярского края второй день ведутся поиски пропавшего мужчины
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Еще один мужчина исчез в районе пропажи семьи Усольцевых — его поиски второй день ведутся в тайге Красноярского края. Об этом изданию «Аргументы и Факты» рассказали представители спасательных организаций.

Уточняется, что пропавший 55-летний Виктор Потаенков отправился в поход по национальному парку «Красноярские столбы» 9 марта. С тех пор о нем ничего не известно.

Материалы по теме:
Так, сообщается, что 10 марта спасатели и полиция исследовали 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак, но поиски не привели к результату. «Поиски продолжаются сегодня, 11 марта. Группа из трех человек вместе с правоохранителями находится там на месте. Сейчас связи с ними нет. Масштабы и район поисков очерчивают полицейские. Конечно же, они прислушиваются и к спасателям, которые хорошо знают местность», — рассказал представитель краевого государственного казенного учреждения (КГКУ) «Спасатель» Александр Якимов.

Руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Серафима Чооду, в свою очередь, поделилась, что волонтеры составили карту с расположением камер наблюдения.

В конце сентября 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае и пропали. До этого следователи опровергли информацию о найденных останках семьи. Некоторые СМИ распространили сведениям о том, что их якобы обнаружили в шурфе — вертикальном отверстии в горе.

