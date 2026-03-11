Реклама

Экономика
16:34, 11 марта 2026Экономика

Флотилия из 25 супертанкеров двинулась к порту в Красном море

Bloomberg: В саудовский порт Янбу в Красном море идут 25 супертанкеров
Кирилл Луцюк

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Саудовская Аравия решила поспешить с выводом своей нефти на мировой рынок после того, как Иран фактически заблокировал проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство обратило внимание, что караван из как минимум 25 супертанкеров двинулся в саудовский порт Янбу в Красном море, минуя Ормузский пролив. Данная флотилия даст возможность королевству отгрузить из порта 50 миллионов баррелей нефти. Если все пойдет по плану, Эр-Рияд сможет смягчить беспрецедентные перебои в поставках энергоносителей из Персидского залива.

Отмечается, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты находятся в уникальном положении. У них есть возможность не пользоваться Ормузским проливом, используя сети трубопроводов. По словам генерального директора Saudi Aramco Амина Нассера, компания наращивает потоки нефти по своему восточно-западному трубопроводу, который должен достичь полной суточной пропускной способности в семь миллионов баррелей в течение нескольких дней.

До этого Нассер предупреждал, что продолжение блокировки поставок сырья через контролируемый Ираном Ормузский пролив станет катастрофой для мировых рынков.

