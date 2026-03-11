Реклама

14:54, 11 марта 2026Мир

Глава МИД Польши призвал Европу исправить ошибку

Глава МИД Польши призвал Европу исправить ошибку в виде разоружения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европу исправить ошибку в виде разоружения и деиндустриализации. С таким заявлением он выступил в интервью Rzeczpospolita.

«Европа, особенно Западная Европа, слишком долго растрачивала дивиденды мира, становясь не только разоруженной, но и деиндустриализованной в оборонном секторе, и эту ошибку необходимо исправить», — подчеркнул глава МИД.

По словам Сикорского, Польша возглавляет усилия по восстановлению оборонной промышленности Европы. Дипломат добавил, что Европе следует быть способной обеспечить собственную безопасность.

Ранее Сикорский заявил, что Польша по-прежнему остается союзником США, однако не может позволить себе «быть лохом» в отношениях с Вашингтоном.

