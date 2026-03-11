Реклама

10:22, 11 марта 2026

Харви Вайнштейн высказался о насилии над женщинами в первом интервью из тюрьмы

Продюсер Харви Вайнштейн опроверг обвинения в сексуальном насилии
Ольга Коровина

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Скандальный голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн дал первое интервью из тюрьмы, где отбывает срок за сексуальные преступления. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В беседе с журналистом издания Вайнштейн опроверг все обвинения в насилии. Он пояснил, что флиртовал с некоторыми женщинами, обвинившими его в домогательствах, «перегибал палку», был навязчивым и много лгал. Харви добавил, что в это время был женат на прекрасной женщине, которая не знала о его поступках.

«Но совершал ли я когда-либо сексуальное насилие над женщиной? Нет. Я никогда этого не делал», — подчеркнул Вайнштейн.

По словам продюсера, обвинившие его женщины солгали по многим причинам, но главным поводом стали деньги. Он уточнил, что жертвам выплачивали крупные суммы. Так, одна из женщин получила три миллиона долларов за обвинения в его адрес. «Все, что нужно было сделать, чтобы уйти с чеком, — это заполнить форму, в которой говорилось, что я совершил сексуальное насилие», — заявил Вайнштейн, добавив, что очень немногие из подобных историй дошли до суда.

Ранее тяжелобольной Вайнштейн подал в суд на город Нью-Йорк и его систему здравоохранения. Адвокаты продюсера утверждают, что их клиент в тюрьме на острове Райкерс находился в антисанитарных условиях и получал некачественную медицинскую помощь. Также отмечалась низкая температура воздуха в помещении и отсутствие чистой одежды.

