Иран назвал главное условие прекращения конфликта с США и Израилем

КСИР: Иран прекратит конфликт лишь после полной капитуляции противника

Иран продолжит наносить удары по целям США и Израиля и прекратит конфликт лишь после полной капитуляции противника. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает IRNA.

«Мы думаем лишь о полной капитуляции противника. Прекратим войну лишь тогда, когда со страны уйдет ее тень», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после двух мощных ракетных ударов по вертолетной базе Аль-Адири множество американских солдат и более 100 раненых были доставлены в госпитали Аль-Джабер и Аль-Мубарак в Кувейте.

Ранее российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами.