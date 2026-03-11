МИД Испании: Мадрид отозвал своего посла в Израиле

Испания отозвала своего посла в Израиле. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте испанского министерства иностранных дел.

«Королевский указ 195/2026 от 10 марта предписывает отстранить донью Анну Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль», — говорится в документе.

В указе отмечается, что король Испании Филипп VI распорядился об увольнении Перес по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Ей также выразили благодарность за проделанную работу.

Уточняется, что в октябре прошлого года ее уже отозвали из страны для проведения консультаций.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа словами о недопустимости войны. Он также подчеркнул, что Испания не поддерживает операцию США и Израиля против Ирана, и назвал ее катастрофой.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

