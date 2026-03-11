Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 11 марта 2026Мир

Испания отозвала своего посла в Израиле

МИД Испании: Мадрид отозвал своего посла в Израиле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoniko / Shutterstock / Fotodom  

Испания отозвала своего посла в Израиле. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте испанского министерства иностранных дел.

«Королевский указ 195/2026 от 10 марта предписывает отстранить донью Анну Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль», — говорится в документе.

В указе отмечается, что король Испании Филипп VI распорядился об увольнении Перес по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Ей также выразили благодарность за проделанную работу.

Уточняется, что в октябре прошлого года ее уже отозвали из страны для проведения консультаций.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа словами о недопустимости войны. Он также подчеркнул, что Испания не поддерживает операцию США и Израиля против Ирана, и назвал ее катастрофой.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    В Израиле назвали сроки операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok