Премьер Испании двумя словами ответил на угрозы Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа словами о недопустимости войны. Об этом сообщает агентство AFP.
«Нет войне!» — заявил испанский премьер.
Он также подчеркнул, что Испания не поддерживает операцию США и Израиля против Ирана, и назвал ее катастрофой. По словам Санчеса, эту позицию разделяют многие правительства и миллионы граждан.
Таким образом Санчес ответил на угрозы Трампа из-за запрета Испании использовать для операции против Ирана свои военные базы, которые находятся в совместном управлении. Президент США назвал позицию Мадрида «ужасной» и заявил, что США могут просто прибыть и воспользоваться базами, если захотят.
Ранее Трамп также пригрозил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону.