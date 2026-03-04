Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 4 марта 2026Мир

Премьер Испании двумя словами ответил на угрозы Трампа

Премьер Испании Санчес ответил на угрозы Трампа словами о недопустимости войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа словами о недопустимости войны. Об этом сообщает агентство AFP.

«Нет войне!» — заявил испанский премьер.

Он также подчеркнул, что Испания не поддерживает операцию США и Израиля против Ирана, и назвал ее катастрофой. По словам Санчеса, эту позицию разделяют многие правительства и миллионы граждан.

Таким образом Санчес ответил на угрозы Трампа из-за запрета Испании использовать для операции против Ирана свои военные базы, которые находятся в совместном управлении. Президент США назвал позицию Мадрида «ужасной» и заявил, что США могут просто прибыть и воспользоваться базами, если захотят.

Ранее Трамп также пригрозил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok