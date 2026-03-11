Реклама

15:04, 11 марта 2026

Известная актриса рассказала о травле в школьные годы

Актрису Анну Ещенко ударил в нос одноклассник в школьные годы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская актриса Анна Ещенко рассказала о травле в школьные годы. Артистке дали неприятное прозвище и даже ударили по лицу. Ее слова приводит Пятый канал.

«Однажды меня ударили по лицу… Это произошло из-за того, что я отказалась давать списывать мальчику, который был страшным хамом и наглецом и бил других девочек», — поделилась воспоминаниями актриса. Ещенко рассказала, что ей хотелось, чтобы обидчик понес наказание, но этого не произошло, так как ударивший ее мальчик был сыном влиятельного человека.

Также артистка сообщила, что ей не хотелось посещать школу из-за обидного обзывательства: «Меня называли Клещом».

При этом Ещенко не считает, что ее буллили в школе, так как такого слова не было в употреблении в ее детстве.

Ранее певица Татьяна Ткачук, солистка группы «Моя Мишель», призналась, что из-за травли в школе столкнулась с булимией.

