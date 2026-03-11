Объявлено о смерти командира участвующего в СВО российского отряда добровольцев

Военкор Симонов сообщил о смерти командира отряда «Родня» Евгения Николаева

Военкор Александр Симонов сообщил о смерти командира участвующего в специальной военной операции (СВО) отряда добровольцев «Родня» Евгения Николаева. Симонов объявил об этом в Telegram.

Как рассказал журналист, по его информации Николаев не выжил, пытаясь спасти подчиненного на славянском направлении.

«Большая потеря для всех, кто его знал. Настоящий воин и хороший писатель», — написал Симонов.

Ранее, в феврале 2026 года, сообщалось, что командир участвующего в СВО «Армянского батальона» («АрБата») Айк Гаспарян с позывным Абрек не дожил несколько дней до свадьбы.