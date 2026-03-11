Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 11 марта 2026Россия

Объявлено о смерти командира участвующего в СВО российского отряда добровольцев

Военкор Симонов сообщил о смерти командира отряда «Родня» Евгения Николаева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Военкор Александр Симонов сообщил о смерти командира участвующего в специальной военной операции (СВО) отряда добровольцев «Родня» Евгения Николаева. Симонов объявил об этом в Telegram.

Как рассказал журналист, по его информации Николаев не выжил, пытаясь спасти подчиненного на славянском направлении.

«Большая потеря для всех, кто его знал. Настоящий воин и хороший писатель», — написал Симонов.

Ранее, в феврале 2026 года, сообщалось, что командир участвующего в СВО «Армянского батальона» («АрБата») Айк Гаспарян с позывным Абрек не дожил несколько дней до свадьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин одним высказыванием вызвал панику в Евросоюзе. К чему может привести мысль вслух российского лидера?

    Объявлено о смерти командира участвующего в СВО российского отряда добровольцев

    В Иране показали свою посвященную жертвам Эпштейна ракету

    Предотвращен подрыв военных самолетов в российском регионе

    Полицейский подселился к россиянам и вместе с другом избил их

    Jetour анонсировал в России новую версию стильного кроссовера

    Москвичам пообещали аномальную погоду

    Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля

    В Израиле забыли про ХАМАС на фоне Ирана

    Женщины заполонили парк в поиске избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok