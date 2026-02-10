Умер адвокат Генрих Падва

Россия
08:54, 10 февраля 2026Россия

Появились подробности смерти лично награжденного Путиным известного экс-вагнеровца

Военблогер Живов: Командир «АрБата» Гаспарян не дожил несколько дней до свадьбы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Командир участвующего в специальной военной операции (СВО) «Армянского батальона» («АрБата») Айк Гаспарян с позывным Абрек не дожил несколько дней до свадьбы. Эти подробности смерти Гаспаряна появились в Telegram-канале военблогера Алексея Живова.

О смерти известного экс-вагнеровца Гаспаряна во время выполнения боевого задания сообщалось днем ранее, 9 февраля. Гаспарян был лично награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За Отвагу» — 31 декабря 2022 года, в один день с экс-командующим объединенной группировкой войск СВО Сергеем Суровикиным.

В зоне СВО за несколько дней до своей долгожданной свадьбы погиб достойный сын России и Армении - Айк Гаспарян позывной Абрек. Айк 3 года сражался на СВО в штурмах. Сначала в Вагнере штурмовал в первых рядах Бахмут, затем в составе ВС РФ

Алексей Живов

Факт смерти Абрека подтверждал мэр Горловки Иван Приходько. «Айк, ты был настоящим командиром! Спи спокойно, брат!» — писал он в блоге.

Год назад, в феврале 2025 года, сообщалось о смерти основателя «АрБата» Армена Саркисяна — на него было совершено покушение в московском ЖК «Алые паруса».

