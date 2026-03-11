Реклама

20:02, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Малышева посоветовала занимающейся бурным сексом паре посетить психиатра

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева дала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале совет паре, которая занимается бурным сексом после ссор. Выпуск с рекомендацией медика доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы «Труба правды», в которой герои передачи рассказывают о своих жизненных трудностях, мужчина пожаловался на то, что устал от ссор с женой. По его словам, супруга часто начинает конфликты и сильно на него кричит. При этом он добавил, что каждая ссора заканчивается сексом.

«Сто процентов вам нужен психиатр. Кто-то должен оценить психическое здоровье этой женщины. (...) Нужно понять, норма это или патология», — порекомендовала герою передачи Малышева.

Ранее Малышева развеяла миф о депрессии. Она заявила, что это заболевание не всегда требует похода к психиатру. По словам врача, депрессия может указывать на другие болезни.

