Малышева посоветовала занимающейся бурным сексом паре посетить психиатра

Врач и телеведущая Елена Малышева дала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале совет паре, которая занимается бурным сексом после ссор. Выпуск с рекомендацией медика доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы «Труба правды», в которой герои передачи рассказывают о своих жизненных трудностях, мужчина пожаловался на то, что устал от ссор с женой. По его словам, супруга часто начинает конфликты и сильно на него кричит. При этом он добавил, что каждая ссора заканчивается сексом.

«Сто процентов вам нужен психиатр. Кто-то должен оценить психическое здоровье этой женщины. (...) Нужно понять, норма это или патология», — порекомендовала герою передачи Малышева.

Ранее Малышева развеяла миф о депрессии. Она заявила, что это заболевание не всегда требует похода к психиатру. По словам врача, депрессия может указывать на другие болезни.