Мать бойца раскрыла подробности о 68 днях обороны позиций ее сыном на СВО

Мать бойца СВО, 68 дней оборонявшего позиции, долго не могла связаться с ним

Мать 21-летнего бойца специальной военной операции (СВО) на Украине, почти два месяца оборонявшего позиции в районе населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР), долго не могла связаться с ним. Подробности о 68 днях обороны она раскрыла в беседе с РИА Новости.

Россиянка заявила, что все это время не знала, жив ли ее сын. «У меня не было связи, пока его не нашли. Я только с комбатом до этого созванивалась. Он говорит: на задании. Я очень рада, что мой Сережа живой», — сказала она.

По ее словам, россиянин после окончания срочной службы подписал контракт с Минобороны и в ноябре 2025 года отправился на фронт, о чем она узнала позже от его невесты. О своем решении мужчина мать заранее не предупреждал.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Сергею Ярашеву звания Героя России. Его мать заявила о желании поехать в Москву на вручение сыну награды.

