04:06, 11 марта 2026

Мужчина каждое утро ел один и тот же полезный продукт и вскоре пожалел об этом

Олег Давыдов
Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Franciosmardi рассказал, как попытка вести здоровый образ жизни довела его до отделения неотложной помощи. Все началось с того, что он проснулся поздней ночью от легкой боли в спине, ставшей через несколько минут невыносимой.

«Следом меня начало тошнить, начались рвотные позывы. Я разбудил жену и попросил ее отвезти меня в больницу. Следующие четыре часа я испытывал самую сильную боль в своей жизни. Я перепробовал все, чтобы принять хоть какое-то более удобное положение, но ничего не помогало, я катался по полу, дрожал и стонал от боли», — пожаловался автор.

После обследования выяснилось, что у него камень в почке. Он уже сталкивался с этой проблемой раньше, но в прошлый раз боль по уровню интенсивности и рядом не стояла с нынешним ухудшением.

«Казалось бы, какое отношение к этому может иметь шпинат? Он богат оксалатами, которые образуют оксалат кальция с кальцием, содержащимся в моче. И в попытке вести здоровый образ жизни я каждое утро ем на завтрак салат из шпината. И эта моя привычка полезно завтракать принесла мне беду», — заключил мужчина.

Ранее врач перечислил вредные для почек продукты. В список он включил орехи, свеклу, щавель, отруби, шпинат и авокадо, так как эти продукты содержат большое количество оксалатов.

