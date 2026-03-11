Реклама

21:52, 11 марта 2026Мир

Названо условие участия Ирана в переговорах о мире

Иран будет говорить о мире при гарантиях ненападения США и Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Иран будет говорить о перемирии в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем только тогда, когда получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем. Об этом рассказал РИА Новости иранский политический источник.

«Иран убежден, что говорить о прекращении огня возможно лишь тогда, когда тень войны спадет с Ирана и будут реальные гарантии неповторения любого нападения в будущем», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ситуация вокруг иранского вопроса складывается в последнее время так, что в начале Штаты хотят переговоров, потом нападают. После этого снова начинается перемирие, но спустя какое-то время напряженность повторяется.

Это то, что превратилось в замкнутый круг, который не обеспечивает безопасность ни Ирана, ни региона, резюмировал собеседник СМИ.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. Как указывалось, никаких сообщений о прекращении огня не поступало.

До этого президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

