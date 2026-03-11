Реклама

Пара туристов отправилась на пляж с родственниками и не выжила у них на глазах

The Sun: Два британских туриста не выжили после купания на пляже в Австралии
Пара туристов посетила с родственниками пляж в Австралии и не выжила после купания у них на глазах. Об этом сообщило издание The Sun.

11 марта на популярное побережье Шелхарбор с семьей пришли 66-летний мужчина и 64-летняя женщина из Великобритании. Супруги сразу отправились в воду. Вскоре очевидцы заметили, что купающиеся тонут. Британцев вытащили на берег бездыханными. При этом пляж не патрулировался спасателями.

Помощь пострадавшим начали оказывать две медсестры, которые случайно оказались поблизости. Отдыхающие обратились за экстренной помощью. На место происшествия прибыли спасатели и служебный вертолет, но он не понадобился, так как супруги перестали подавать признаки жизни.

Впоследствии полиция поблагодарили медиков, оперативно отреагировавших на происшествие, находясь при этом не при исполнении должностных обязанностей. «Это трагический инцидент, и мы выражаем искренние соболезнования семье», — добавил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.

Ранее россиянин 20 часов дрейфовал в открытом океане на Бали и чудом выжил. Уточняется, что 64-летний Юрий в одиночку отправился кататься на доске у побережья Нуса-Дуа.

