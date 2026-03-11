Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:07, 11 марта 2026Ценности

Певица Люся Чеботина появилась на сцене в платье за 350 тысяч рублей

Певица Люся Чеботина выступила в Кремлевском дворце в платье за 350 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lusia_chebotina

Российская певица Люся Чеботина появилась на сцене в платье за сотни тысяч рублей. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница стала участницей гала-концерта, посвященного 95-летию со дня рождения поэта Леонида Дербенева. Она выступила в Государственном Кремлевском дворце в красном твидовом мини-платье отечественного бренда Yana. Стоимость данного наряда на официальном сайте марки составляет 350 тысяч рублей.

Ранее в марте российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело одного из троих пропавших под Москвой детей нашли спустя четыре дня

    Шансы Германии пережить иранский кризис оценили

    Власти хотят забирать у россиян оставленные на таможне машины быстрее

    В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

    Во Франции раскритиковали заявления фон дер Ляйен о России

    Появилось видео удерживавшего позицию два месяца российского бойца

    Гособвинитель запросил срок для известного российского блогера

    В Госдуме предложили ограничить работу хостелов в многоквартирных домах

    Захарова ответила на новые санкции Запада эмодзи скунса

    Опубликованы кадры последствий атаки Ирана на судно в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok