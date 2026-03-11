Певица Люся Чеботина появилась на сцене в платье за 350 тысяч рублей

Российская певица Люся Чеботина появилась на сцене в платье за сотни тысяч рублей. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница стала участницей гала-концерта, посвященного 95-летию со дня рождения поэта Леонида Дербенева. Она выступила в Государственном Кремлевском дворце в красном твидовом мини-платье отечественного бренда Yana. Стоимость данного наряда на официальном сайте марки составляет 350 тысяч рублей.

