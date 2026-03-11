Реклама

08:54, 11 марта 2026Россия

Получившая тяжелые ранения при атаке дрона на автобус россиянка высказалась о целях ВСУ

РИА Новости: Раненная под Белгородом женщина не понимает, почему стала целью ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Получившая тяжелые ранения при атаке дрона на автобус в Белгородской области жительница высказалась о произошедшем, заявив, что не понимает, почему стала целью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина получила тяжелые ранения рук, когда ехала на автобусе с работы домой. У нее оказались повреждения кисти, пальцы рук, одна нога, бедро, голень, в частности, медики заново полностью собирали ей колено.

«Руки и пальцы тоже все собраны. Все быстро произошло, просто моментом каким-то (...) А теперь сидишь и думаешь — почему я? Нет, не понимаю. Вот это и обидно, да», — отметила россиянка.

Жительница рассказала о жизни в приграничье. По ее словам, ВСУ неоднократно атаковывали населенные пункты с помощью дронов и ракет. «Страшновато. Сидишь и думаешь: прилетит или не прилетит (...) После этого [ранения] вообще, я думаю, будет еще больше страха. Каждый шорох, каждый звук прям по нервам дергает, правда», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 8 марта Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры.

