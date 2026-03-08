Российский город подвергся массированному ракетному обстрелу

Гладков: Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Глава области добавил, что аварийные службы находятся на местах и уточняют информацию о повреждениях.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев оценил возможность наступления Украины на Белгород. «Курск наш научил уже всему, чтобы не допустить другого вторжения, в том числе на Белгород. Я думаю, что мы не допустим», — сказал он.